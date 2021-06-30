Cüce karı-koca engelleri birlikte aşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cüce karı-koca engelleri birlikte aşıyor

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık - Haberler | Yaşam

Cüce karı-koca engelleri birlikte aşıyor Ordu'da cüce karı-koca hem köy hayatının tadını çıkartıyor hem de ürettiklerini satarak kendilerine kazanç sağlıyor.

Cüce karı-koca engelleri birlikte aşıyor

ORDU - Ordu'da cüce karı-koca hem köy hayatının tadını çıkartıyor hem de ürettiklerini satarak kendilerine kazanç sağlıyor.

Kabadüz ilçesinde yaşayan İlhan ve eşi Özlem Uzunçakmak gün boyu inekleri, tavuklarıyla uğraşıyor, tarlasında çalışıyor. Kendi ürettikleri yoğurt, tere yağ ve köy yumurtasını satarak aile ekonomisine ek gelir sağlayan ailenin iki çocuğundan birisi üniversitede diğeri ise lisede okuyor.

Hayatlarından çok mutlu olduklarını dile getiren İlhan Uzunçakmak, "Eşimle birlikte günümüzün büyük bölümünü ineklerim, tavuklarım ve tarlamda çalışarak geçiriyoruz. Köy hayatını doya doya yaşıyoruz. Kendi ürettiğimiz ürünleri satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz" dedi.

Özlem Uzunçakmak ise "Engelli olduğumuz halde birçok işi birlikte severek yapıyor, birlikte başarıyoruz" diye konuştu.

Cüce karı-koca engelleri birlikte aşıyor
Cüce karı-koca engelleri birlikte aşıyor
Cüce karı-koca engelleri birlikte aşıyor
Cüce karı-koca engelleri birlikte aşıyor
Cüce karı-koca engelleri birlikte aşıyor
Cüce karı-koca engelleri birlikte aşıyor
Cüce karı-koca engelleri birlikte aşıyor
Cüce karı-koca engelleri birlikte aşıyor
Cüce karı-koca engelleri birlikte aşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Brad Pitt Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cristiano Metin Oktay Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cüce karı-koca engelleri birlikte aşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 10:19:27. #1.15#

title