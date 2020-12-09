Çubuk'ta yeni yapılan yolun bozulmaya başlaması tepki çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çubuk'ta yeni yapılan yolun bozulmaya başlaması tepki çekti

09.12.2020 16:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:03
Çubuk'ta yeni yapılan yolun bozulmaya başlaması tepki çekti

Çubuk ilçesinde geçen hafta asfalt serimi tamamlandıktan sonra bozulmaya başlayan yol, tepkiye neden oldu.

Çubuk ilçesinde geçen hafta asfalt serimi tamamlandıktan sonra bozulmaya başlayan yol, tepkiye neden oldu.

İlçe merkezi ile Tahtayazı, Yukarı Çavundur, Çit, Sele, Avdullah, Okçular, Hacılar, Avcıova, Kösrelik, Dağkalfat, Dalyasan, Meşeli, Sarısu ve Susuz mahallelerini birbirlerine bağlayan Yukarı Çavundur grup yolu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıcak asfalt ile kaplandı.

Yaklaşık 19 kilometre uzunluğundaki yol geçen hafta tamamlanırken, kısa sürede atılan asfaltın bozulması, çöküntülerin ve çukurların oluşması ilçede tepkiye neden oldu.

İlçedeki bir yerel gazetenin sahiplerinden Refik Bayram, vatandaşlardan yol hakkında kendilerine birçok şikayet geldiğini belirterek, "Yolu inceledim. Hayal kırıklığı yaşadım. Bu milletin parasını, vatandaşın parası çarçur etmeye kimsenin hakkı yoktur, yazıktır, günahtır." dedi.

Mahalle sakinlerinden Ferhat Şimşek ise yolun yeni yapılmasına rağmen bozulmaya başladığını anlatarak, "Yolu görüyorsunuz yeni yapılmasına rağmen delik deşik oldu. Daha yapılalı bir ay bile olmadı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

İlgili Haberler

Son dakika haber: İngiltere Sağlık Bakanı canlı yayında ağlayınca tepki çekti
Son dakika haber: İngiltere Sağlık Bakanı canlı yayında ağlayınca tepki çekti
İzmir depreminden yeni görüntü; kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
İzmir depreminden yeni görüntü; kahvesini içti, sakinliğiyle dikkati çekti
Tunca Nehri kıyısında yürüyüş yoluna aydınlatma direkleri dikilmesine çevrecilerden tepki
Tunca Nehri kıyısında yürüyüş yoluna aydınlatma direkleri dikilmesine çevrecilerden tepki
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu
Magazin Şener Şen Öner Erkan Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çubuk'ta yeni yapılan yolun bozulmaya başlaması tepki çekti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:06:33. #1.14#
title