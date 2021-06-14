Çubuk'ta etkili olan yağış sonrası evleri su bastı
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Çubuk'ta etkili olan yağış sonrası evleri su bastı

İhlas Haber Ajansı / Neslihan Demirer - Haberler | Güncel

Çubuk'ta etkili olan yağış sonrası evleri su bastı Ankara'nın Çubuk ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Çubuk'ta etkili olan yağış sonrası evleri su bastı

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası çok sayıda iş yerini ve evi su basarken, ilçede tarım arazileri zarar gördü.

Çubuk ve Akyurt'ta akşam saatlerinde başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış tarım arazileri başta olmak üzere ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolup taştı. Oluşan sel nedeniyle bazı apartmanların istinat duvarları çökerken, giriş katları ile bodrum katlarını su bastı. Şiddetli yağış nedeniyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken, sel nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Su baskınlarının yaşandığı ilçede bir taraftan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir taraftan da Çubuk Belediyesi ekipleri seferber oldu. Belediye ekipleri su baskınlarını önlemek için iş makinalarıyla çalışma başlatırken, vidanjörler su tahliyesi için gün boyu çalışma yaptı.

Su baskınlarının yaşandığı mahallerde inceleme yapan Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş, yetkililerden bilgi aldı. Belediyenin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu dile getiren Başkan Demirbaş, "Allah beterinden saklasın. Hepimize geçmiş olsun. Allah böyle bir felaketi bir daha vermesin. İnşallah bir daha böyle felaketler yaşamayız" dedi.

Çubuk'ta etkili olan yağış sonrası evleri su bastı
Çubuk'ta etkili olan yağış sonrası evleri su bastı
Çubuk'ta etkili olan yağış sonrası evleri su bastı
Çubuk'ta etkili olan yağış sonrası evleri su bastı
Çubuk'ta etkili olan yağış sonrası evleri su bastı
Çubuk'ta etkili olan yağış sonrası evleri su bastı
Çubuk'ta etkili olan yağış sonrası evleri su bastı
Çubuk'ta etkili olan yağış sonrası evleri su bastı
Çubuk'ta etkili olan yağış sonrası evleri su bastı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Neslihan Demirer

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