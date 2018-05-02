Çubuk'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çubuk-Ankara karayolunda seyreden Asım Bolat'ın kullandığı 06 Z 4058 plakalı otomobil, Sünlü Mahallesi kavşağında, aynı yönde seyreden Selim Sezer idaresindeki 06 SFG 32 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada sürücü otomobil sürücüsü Bolat ile beraberindeki Meryem Bolat yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.