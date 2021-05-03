Çubuk'ta "tam kapanma" nedeniyle sessizlik hakim

Ankara'nın Çubuk ilçesinde (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik gözleniyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik gözleniyor.

Kentin en işlek yerleri olan Ankara, Adnan Menderes, Şeyh Şamil bulvarları, Atatürk, Cengiz Topel, Karagöl, Sanayi, Alparslan Türkeş caddeleri, Atatürk, Yeşil Çubuk parklarında araç ve yaya trafiğinin azaldığı görüldü.

Atatürk Caddesinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Görev belgesi bulunmayanlar hakkında işlem yapıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kent girişlerinde de denetim yapıyor.

Ekipler, ikamet ettiği adresin uzağında alışveriş yapmak isteyen vatandaşlara da uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner