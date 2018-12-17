Çubuk'ta Şehitler Adına Wushu Şampiyonası

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Şehitler Diyarı Çubuk Wushu Şampiyonası" ismiyle turnuva düzenlendi.

Çubuk Kaymakamlığı öncülüğünde, Çubuk Belediyesi ve Wushu-Kung Fu İl Spor Temsilciliği katkılarıyla İbrahim Yılmaz Kız İmam Hatip Lisesi spor salonunda düzenlenen turnuvaya, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Arslan, İlçe Halk Eğitim Müdürü Recai Özdemir ve sporseverler katıldı.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, yaptığı konuşmada, yapılan organizasyonun önemine dikkat çekti.

Tüm şehitleri şükranla ve saygıyla andıklarını söyleyen Acehan, şunları kaydetti:

"İlçemiz nüfusuna oranla çok şehit veren ilçedir. Bu nedenle antrenörümüz Halit Erdemir'in çabalarıyla şehit ve gazilerimizi saygıyla anmak için bu anlamlı turnuvayı düzenledik. Turnuvada gençlerimizi sporla buluştururken, başkentimizin sporcularını ilçemizde ağırladık. Turnuvaya desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Uğur Sezer'e teşekkür ediyorum. Değerli sporcularımıza katılımları için teşekkür ediyorum."

Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer'de "İlçemizin sporcuları performans olarak çok iyiler. Tüm gençlerimizi spora teşvik etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu turnuvaya vesile olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.