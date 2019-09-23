Çubuk'ta proje teklif çağrısı bilgilendirme toplantısı

23.09.2019 16:06

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Ankara Kalkınma Ajansı tarafından "Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Şahin Sayılırer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaaddin Almış, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda temsilcileri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Program Birimi Başkanı Zekai Efeoğlu, destek programlarından yararlanmak üzere Çubuk'taki çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanması beklenen proje tekliflerinin kalite, içerik ve mali açılardan başvuru rehberlerinde belirtilen genel kriterlere uygun hale getirilmesine destek sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

İlçede özellikle yapılmasını bekledikleri örnek projeler hakkında bilgi veren Efeoğlu, programlar ve destekler hakkında genel bir bilgilendirme yaptı.

Yapılan bilgilendirme toplantısından ardından toplantıya katılan kurum amirlerinin görüşleri ve proje teklifleri alındı.

Toplantının sonunda konuşan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara Kalkınma Ajansına sunulmak üzere 3 adet proje hazırladıklarını söyledi.

Hazırladıkları projelerin ilçenin ekonomisine ve istihdamına katkı vermesini beklediklerini anlatan Başkan Demirbaş, "Kalkınma ajansları vasıtasıyla devletimiz yatırımcıya ve girişimciye inanılma şekilde destek veriyor. Burada bizlerin yapması gereken yereldeki potansiyeli aktif hale getirmek olacak. Bu konuda da herkese görevler düşüyor." dedi.

Kaymakam Adem Keleş ise toplantıyı organize eden Ankara Kalkınma Ajansı yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA