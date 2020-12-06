Çubuk'ta polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde polis ekipleri, yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulundu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde polis ekipleri, yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yem ve mama desteğinde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalşma başlattı.

Ekipler, temin edilen buğday, mama ve yemleri, kedi ve köpeklerin yoğun olduğu noktalara bıraktı.

Atatürk Parkı'ndaki güvercinleri de unutmayan ekipler, güvercinleri elleriyle besledi.

Yemleme çalışması, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner