Çubuk'ta karne heyecanı
Karne dağıtımının yapıldığı okul Karnelerin dağıtılması Kaymakam Adem Keleş ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın konuşması Velilerin ve öğrencilerin hatıra fotoğrafları çektirmeleri Karne alan öğrencinin ağlaması ve annesinin teselli etmesi ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 68 okulda 19 bin...
ANKARA (AA) - Karne dağıtımının yapıldığı okul
Karnelerin dağıtılması
Kaymakam Adem Keleş ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın konuşması
Velilerin ve öğrencilerin hatıra fotoğrafları çektirmeleri
Karne alan öğrencinin ağlaması ve annesinin teselli etmesi ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 68 okulda 19 bin 350 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.