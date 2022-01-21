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Çubuk'ta karne heyecanı

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Karne dağıtımının yapıldığı okul Karnelerin dağıtılması Kaymakam Adem Keleş ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın konuşması Velilerin ve öğrencilerin hatıra fotoğrafları çektirmeleri Karne alan öğrencinin ağlaması ve annesinin teselli etmesi ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 68 okulda 19 bin...

ANKARA (AA) - Karne dağıtımının yapıldığı okul

Karnelerin dağıtılması

Kaymakam Adem Keleş ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın konuşması

Velilerin ve öğrencilerin hatıra fotoğrafları çektirmeleri

Karne alan öğrencinin ağlaması ve annesinin teselli etmesi ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 68 okulda 19 bin 350 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

Çubuk'ta karne heyecanı

Çubuk'ta karne heyecanı

Çubuk'ta karne heyecanı

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

Baki Demirbaş, Adem Keleş, Ankara, Güncel, Haber

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