Çubuk'ta karne heyecanı

Karne dağıtımının yapıldığı okul Karnelerin dağıtılması Kaymakam Adem Keleş ile Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın konuşması Velilerin ve öğrencilerin hatıra fotoğrafları çektirmeleri Karne alan öğrencinin ağlaması ve annesinin teselli etmesi ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 68 okulda 19 bin...