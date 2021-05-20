Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çubuk-Şabanözü yolu Akkuzulu kavşağında, Hatice Meryem yönetimindeki 06 CJT 405 plakalı otomobil ile Sadık Dalyan'ın kullandığı 06 BC 9910 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü Dalyan'ın eşi Bahar Dalyan yaralandı.

Bahar Dalyan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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