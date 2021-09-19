Çubuk'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Haberler
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Çubuk'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel
Çubuk'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Öğrencilerden Hilal Yılmaz gazilik adlı şiir okudu.

Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şubesi Başkan Yardımcısı İdris Yılmaz, gazilerin bu toprakların vatan olmasında büyük bir rol üstlendiğini ve haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de birçok unvanı olduğu halde sadece gazilik unvanını kullandığını hatırlatan Yılmaz, "'Bu nedenle gazilerimiz ülkemizin medarıiftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan birer abideleridir." dedi.

Atatürk Parkı'ndaki törenin ardından Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş gaziler ve şehit yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Caner Koca, CHP İlçe Başkanı Vural Çokcan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gaziler katıldı.

Çubuk'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Çubuk'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Çubuk'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Çubuk'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri
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