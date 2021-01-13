Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'dan mahalle ziyaretleri
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Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'dan mahalle ziyaretleri

13.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:19

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kırsal mahallelere giderek, inceleme yaptı.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, kırsal mahallelere giderek, inceleme yaptı.

Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, kırsal mahallere yönelik mahalle ziyaretleri gerçekleştirmeye başladı.

Ziyaretlerde mahallenin ihtiyaçlarını ve sorunlarını yerinde incelediklerini söyleyen Kaymakam Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aynı zamanda pandemide hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.

Gittikleri mahallelerde vatandaşların kapısını çalarak istek ve taleplerini dinlediklerini anlatan Kaymakam Keleş, sosyal devlet olmanın gereği her daim halkın yanında olduklarını ve hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi için kontrolleri de yaptıklarını aktardı.

Ziyaretleri değerlendiren Başkan Demirbaş ise ziyaretlerde, vatandaşlarla yüz yüze görüşmenin hizmet açısından çok daha iyi sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Kapı kapı dolaşıp yaşlıları, hastaları, muhtaç aileleri ziyaret ettiklerini kaydeden Başkan Demirbaş, her zaman halkla iç içe olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Ziyarette çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Keleş, küçük çocuklara oyuncak hediye ederken, tableti olmayan öğrenciler de tablet sözü verdi.

Daha sonra mahallilerle birlikte mahalledeki cami ve cemevini ziyaret eden Kaymakam Keleş ve Başkan Demirbaş, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek isteklerini dinledi.

Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'dan mahalle ziyaretleri
Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'dan mahalle ziyaretleri
Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'dan mahalle ziyaretleri
Çubuk Kaymakamı Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş'dan mahalle ziyaretleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

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