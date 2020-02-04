Çubuk ilçesinin nüfusu arttı

04.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:53

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 2019'da ilçe nüfusunun bir önceki yıla göre bin 718 kişi artarak, 90 bin 764'e ulaştığını bildirdi.

Demirbaş, yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2019 yılında ilçe nüfusunun bir önceki yıla göre bin 764 kişi artarak, 90 bin 764'e yükseldiğini kaydetti.

İlçenin doğal güzelliklerini ve kültürel yapısını koruyarak, gelişmesi, büyümesi ve cazibe merkezi olması için uğraş verdiklerini belirten Demirbaş, şu bilgileri paylaştı:

"Son TÜİK verilerine göre ilçemizde 45 bin 467 erkek ve 45 bin 297 kadın olmak üzere 90 bin 764 kişi yaşıyor. Bunlardan 6 bin 451'i 0-4, 15 bin 209'u 10-19, 13 bin 595'i 20-29, 12 bin 996'ısı 30-39, 13 bin 3'ü 40-49, 10 bin 467'si 50-59, 10 bin 758'i 60-65, 5 bin 237'si 65-74, 2 bin 353'ü 75-84 ve 695'i 88 yaşlarında. İlçemizde 2008 yılından bu tarafa ilçe nüfusu düzenli bir şekilde artıyor. Nüfusun artması elbette yerel yönetimlere bazı sorumluluklar yüklüyor. Biz bu sorumlulukları bilerek göreve geldik ve bu sorumluluklara göre de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA