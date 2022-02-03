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Çubuk Gölü buz tuttu

AA, İlhami Çetin - Güncel
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Çubuk Gölü buz tuttu

Bolu'nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü Tabiat Parkı'nda bulunan gölün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

GÖYNÜK, BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü Tabiat Parkı'nda bulunan gölün yüzeyi soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Bolu'da, hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesiyle Çubuk Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu.

Kar kalınlığının yer yer 80 santimetre civarında olduğu tabiat parkında gölün de donması ile güzel görüntüler oluştu.

Göl çevresindeki yel değirmenleri ve ormanlar ile donan göl manzarası havadan dronla görüntülendi.

Öte yandan, bölgeye gelenler tabiat parkının çevresinde yer alan yamaçlardan kızakla kaydı. ?

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AA / İlhami Çetin - Güncel

Göynük, Bolu, kar, Güncel, Haber

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