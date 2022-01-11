Çubuk Esnaf Odasında Türkoğlu güven tazeledi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Celalettin Rumi Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

Kuzey Yıldızı Nikah ve Konferans Salonu'nda yapılan genel kurulda, Ramazan Durut ve Celalettin Rumi Türkoğlu'nun listeleri yarıştı.

Ramazan Durut, 313 oyda kalırken delgelerin 399'unun oyunu alan Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde 12 oy geçersiz sayıldı.

Oda yönetimi ise Oktay Mutlu, Aydın Topçu, Ali Kurçay, Muharrem Aslan, Yusuf Demirel ve İlhan Onbaş'tan oluştu.

Genel kurula, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da katıldı. Demirbaş, yaptığı konuşmada, adaylara başarı diledi. Demirbaş, yaptıkları çalışmaları da anlattı.

AA / Hüseyin Yiğiner - Son Dakika Haberleri

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