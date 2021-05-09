Çubuk Belediyesinden şehit annelerine "Anneler Günü" jesti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma" nedeniyle oğullarının mezarını ziyaret edemeyen şehit annelerine "Anneler Günü" sürprizi yapıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma" nedeniyle oğullarının mezarını ziyaret edemeyen şehit annelerine "Anneler Günü" sürprizi yapıldı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Anneler Günü nedeniyle şehit annelerinin, oğullarının kabirlerini ziyaret etme isteğini gerçekleştirdi.

Alınan özel iznin ardından, şehit anneleri için tahsis edilen minibüsle evlerinden alınan şehit anneleri ve şehit eşleri, şehitliğe götürüldü.

Şehit annelerini mezarlıkta çiçeklerle karşılayan Demirbaş, annelerle birlikte tek tek şehit mezarlarını ziyaret ederek, acılarına ve mutluluklarına ortak oldu.

İlçe Müftülüğünden din görevlisi Mehmet Aşgit'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda, Demirbaş şehit anneleriyle yakından ilgilendi.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Demirbaş, "Bu yıl da şehit annelerimizi evlerinden alıp, oğullarının kabirlerinin başına getirdik. Hocamız tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Hep birlikte dua ettik. Hepsi de çok mutlu oldular. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun." dedi.

Şehit Fatih Arsak'ın annesi Hatice Arsak, Başkan Demirbaş'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun Başkanımızdan. Bizi bu yıl da unutmadı. Oğullarımız bize gelemiyor ama biz onların kabrine geliyoruz. Bu etkinlikler bir nebze olsun acılarımızı dindiriyor." dedi.

Şehit İsmail Karagöz'ün annesi Mediha Yolcu da Anneler Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner