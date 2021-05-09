Çubuk Belediyesinden şehit annelerine "Anneler Günü" jesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çubuk Belediyesinden şehit annelerine "Anneler Günü" jesti

Çubuk Belediyesinden şehit annelerine 'Anneler Günü' jesti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma" nedeniyle oğullarının mezarını ziyaret edemeyen şehit annelerine "Anneler Günü" sürprizi yapıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgını nedeniyle uygulanan "tam kapanma" nedeniyle oğullarının mezarını ziyaret edemeyen şehit annelerine "Anneler Günü" sürprizi yapıldı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Anneler Günü nedeniyle şehit annelerinin, oğullarının kabirlerini ziyaret etme isteğini gerçekleştirdi.

Alınan özel iznin ardından, şehit anneleri için tahsis edilen minibüsle evlerinden alınan şehit anneleri ve şehit eşleri, şehitliğe götürüldü.

Şehit annelerini mezarlıkta çiçeklerle karşılayan Demirbaş, annelerle birlikte tek tek şehit mezarlarını ziyaret ederek, acılarına ve mutluluklarına ortak oldu.

İlçe Müftülüğünden din görevlisi Mehmet Aşgit'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda, Demirbaş şehit anneleriyle yakından ilgilendi.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Demirbaş, "Bu yıl da şehit annelerimizi evlerinden alıp, oğullarının kabirlerinin başına getirdik. Hocamız tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Hep birlikte dua ettik. Hepsi de çok mutlu oldular. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun." dedi.

Şehit Fatih Arsak'ın annesi Hatice Arsak, Başkan Demirbaş'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun Başkanımızdan. Bizi bu yıl da unutmadı. Oğullarımız bize gelemiyor ama biz onların kabrine geliyoruz. Bu etkinlikler bir nebze olsun acılarımızı dindiriyor." dedi.

Şehit İsmail Karagöz'ün annesi Mediha Yolcu da Anneler Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner

Niğde'de Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti
Niğde'de Anneler Günü'nde oğlu tarafından tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Konya'da etkili olan kum fırtınasının görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Eda Ece Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çubuk Belediyesinden şehit annelerine "Anneler Günü" jesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:58:27. #1.14#

title