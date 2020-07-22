Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
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Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez

Eski sevgilisi tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'le alakalı sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cübbeli Ahmet Hoca, "İslam'ın kısas emri uygulanmadığı sürece bu memlekette kadın cinayetleri durmaz" dedi.

Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
22.07.2020 12:48 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:59

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Cemil Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'le ilgili yaptığı paylaşımda, kadın katilleri için İslam'ın "kısas" emrinin uygulanmasını istedi.

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetine tepkiler sürerken Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça kadın cinayetlerinin bitmeyeceğini belirten Cübbeli, "Çünkü insanlar 5-10 sene hapis yatıp bir af çıkması sonucu hayatlarına devam edeceklerini umuyorlar" ifadelerini kullandı.

İşte Cübbeli'nin o paylaşımı;

Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez

YORUM BOMBARDIMANINA TUTULDU

Cübbeli'nin yapmış olduğu paylaşım kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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