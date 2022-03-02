Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok konuşulacak bir çıkış daha: Başımıza taş yağacak

Rumi takvime göre mart ayının ilk çarşambasında dünyayı büyük felaketlerin beklediğine dair rivayetlere kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den dikkat çeken yorum geldi.

"MART AYI BİRAZ SIKINTILIDIR"

Mart ayını "Belaların arza indiği ay" olarak nitelendiren Ünlü, "Ulemâ buyurmuşlar ki, mart ayının ilk çarşambası, bu da Rumî takvime göre 12 gün sonra girdiğinden, 15 Mart Salı gününü çarşambaya bağlayan akşam agâh (bilgili haberdar) olmamız gerek. Gafillerden olmayalım. Mart ayı biraz sıkıntılıdır. Tehlike ve belalardan sakınmak için sürekli zikirle teyakkuzda olmak lazım. Belalar yağıyor! Şu lezbiyenlik, eşcinsellik işlerinden taş yağmak üzere, taş... Sahih hadisler buna işaret ediyor. 15 büyük günah bu toplumda alenen işleniyor. Belalar gelecek" ifadelerini kullandı.

"BU 15 MART OLAYI ÇOK ÖNEMLİDİR"

Bir senelik belalardan kurtulmak için 15 Mart gecesinin ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Ünlü, "15 Mart Salı'nın akşam namazını kıldıktan sonra hemen tesbihi elinize alıyorsunuz. 8-10 madde var onları yapıyorsunuz. 12 Fatiha, 100 besmele, 10 La Havle'i Şerif ve salavatlar var. Bu 15 Mart olayı çok önemlidir. Belalardan kurtulmak için bu geceye değer verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.