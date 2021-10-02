Cübbeli Ahmet Hoca, 'Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin' sözlerine açıklık getirdi: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor - Haberler
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Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine açıklık getirdi: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor

Haberler.com - Haberler | Güncel

İmam hatiplerde yaşanan sorunları dile getirdiği için kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Cübbeli Ahmet Hoca, kızı imam hatip lisesine giden bir baba ile yaptığı konuşmayı anlatarak "Kız çocuğu adet halinde. Erkek hoca, gelmiş çocuğu zorluyor. Ya ben adet halindeyim demek zorunda kalıyor, yüzü kıpkırmızı olmuş, ağlayarak çıkmış sınıftan" ifadelerini kullandı.

Konuk olduğu CNN Türk canlı yayınında "Çocuklarınızı imam-hatiplere göndermeyin, düz ortaokul ve liselere gönderin, daha az hasarla çıkarlar" şeklinde bir ifade kullanan Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözleri büyük tartışma yaratmıştı.

Son sohbetinde bu çıkışı neden yaptığını anlatan Cübbeli, şu ifadeleri kullandı:"Adet halindeki kızlarımıza imam hatiplerde bazı hocalar, kız çocuğu adet halinde... Erkek hoca, oku bakalım Kur'an'dan şurayı.. Kızcağız mırın kırın ediyor. Bunu babası anlattı.. Niye okumuyorsun, oku.. Bilmem ne.. Yahu anlasana be ya! Bir şey diyeceğim şimdi ya. Ne anlayışsız bir adamsın, inat, reformist. Çünkü abdestsiz Kur'an tutulur kafasında bazıları... Gelmiş, çocuğu zorluyor. Müsait değil anlasana... Okuyacaksın... Bağırıyor çocuğa... Ya ben adet halindeyim demek zorunda kalıyor, yüzü kıpkırmızı olmuş, ağlayarak çıkmış sınıftan.

Çarşafla gidip başı açık çıkan var. Kaç kişi telefon etti, bildirdi. Efendim, kız kardeşimiz gönderdim; çarşafla gitti, başı açık çıktı geldi. Biz imam hatiplere kurumsal olarak karşı değiliz. Kapanmasından taraftar değiliz. Ama madem burada din ilmi hizmeti veriliyor, burada itikat bozukluğuna mahal olamaz. Çünkü, Cemil Kılıç denen adam, senelerce Sarıyer İmam Hatipte hocalık yaptı. Diyanet'in tümüne kafir diyor, Tayyip Bey'e kafir diyor.. Yahudi'nin kafasına hizmet eder tam bir proje adamı..

Ben asla kurumların düşmanı değilim. Göndermeyin demedim. Ama bu bir sallamak için bir sarsmak için, bir kendinize gelin demek için. Ağzımdan öyle çıktı. Bazı kişilerin yaptığı, tümüne mal edilmez. Haklısınız..."

Cübbeli Ahmet Hoca,
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Yorumlar (1)
Fatma:Bende imam hatibe gıttım bir kâğıda yazıyosun dersten önce veriyosun mazeretli olduğunu hoca anlıyor zorla okutturan gormedım
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Haber: Cübbeli Ahmet Hoca, 'Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin' sözlerine açıklık getirdi: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor - Haberler
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