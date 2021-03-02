ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Karaisalı MYO'yu ziyaret etti

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Karaisalı Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Karaisalı Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tuncel, meslek yüksekokulları ziyaretleri kapsamında Karaisalı MYO'da incelemelerde bulundu.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ramazan Bilgin, yüksekokulun teknik ve fiziki durumu hakkında Rektör Tuncel'e bilgi aktardı, yurt sorunu yaşadıklarını belirtti.

Rektör Tuncel de meslek yüksekokullarının önemli bir görev üstlendiğini belirterek, yurt sorununu çözebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt