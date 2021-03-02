ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Karaisalı MYO'yu ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Karaisalı MYO'yu ziyaret etti

02.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:49
ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Karaisalı MYO'yu ziyaret etti

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Karaisalı Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Karaisalı Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tuncel, meslek yüksekokulları ziyaretleri kapsamında Karaisalı MYO'da incelemelerde bulundu.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ramazan Bilgin, yüksekokulun teknik ve fiziki durumu hakkında Rektör Tuncel'e bilgi aktardı, yurt sorunu yaşadıklarını belirtti.

Rektör Tuncel de meslek yüksekokullarının önemli bir görev üstlendiğini belirterek, yurt sorununu çözebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Cansu Dere Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Can Bartu Erol Bulut Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Karaisalı MYO'yu ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 17:04:51. #1.15#
title