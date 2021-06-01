ÇÜ Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji hizmet binası hasta kabulüne başladı
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ÇÜ Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji hizmet binası hasta kabulüne başladı

ÇÜ Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji hizmet binası hasta kabulüne başladı
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bünyesinde açılan Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji hizmet binası, hasta kabulüne başladı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bünyesinde açılan Dr. M. Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji hizmet binası, hasta kabulüne başladı.

ÇÜ'den yapılan yazılı açıklamada, çocuk ve erişkin onkoloji ve hematoloji hastalarına hizmet vermek üzere 2016 yılında temeli atılan hizmet binası tamamlandı. Binada poliklinikler ve ayaktan kemoterapi ünitesinde ayaktan hasta kabulüne başlandı.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, hizmet binasında incelemelerde bulundu, Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz'den bilgi aldı.

Tuncel, 18'i kemik iliği nakil ünitesine ait toplam 200 yatak kapasiteli binanın tamamlanmasıyla hematoloji ve onkoloji hastalarının her türlü tanı ve tedavi süreçlerinin tam teşekküllü, modern, fiziki ve teknolojik altyapıya sahip yeni hizmet binasında takip edilmeye başlandığını belirtti.

Resmi açılış yapılacak

Hizmet binasında poliklinikler, ayaktan kemoterapi ünitesi, 4 yüksek doz iyot uygulama odası, laboratuvarlar ve görüntüleme ünitelerinin yer aldığını ifade eden Tuncel, bina sayesinde hastaların tüm sağlık hizmetlerini tek çatı altında almaya başlayacağını kaydetti.

Poliklinikler ve ayaktan kemoterapi ünitesinde hasta kabulüne başlandığını ifade eden Tuncel, yatan hastalara da kısa zaman içerisinde hizmet vermeye başlayacaklarını duyurdu.

Tuncel, binanın resmi açılışının gerçekleşmesinin planlandığını kaydetti.

ÇÜ Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji hizmet binası hasta kabulüne başladı
ÇÜ Feyyaz Etiz Onkoloji ve Hematoloji hizmet binası hasta kabulüne başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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