Cü'de "Ahmet Kutsi Tecer" Sempozyumu Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), şair ve oyun yazarı "Ahmet Kutsi Tecer" adına sempozyum düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen sempozyumda konuşan Sivas Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas'ın bir hazine sandığı olduğunu belirterek, "Her gün bu sandıktan bir şeyler çıkıp bizi aydınlatarak bize değer katıyor. Sivas, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle çok engin bir birikime sahiptir." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ise sempozyumun, önemli bir değeri daha iyi anlamaya, daha iyi tanımaya katkı sunmasını temenni ederek, "Elbette şehirlerin, ülkelerin fiziki görünümleri, fiziki altyapıları her zaman önemli olmuştur. Bundan sonra daha önemli olacaktır ama o ülkelere, o şehirlere asıl kimlik veren, değer katan o şehrin geçmişten günümüze uzanan mirasıdır." açıklamasında bulundu.

CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Taşkın da Ahmet Kutsi Tecer'i rahmetle, minnetle ve şükranla andığını ifade ederek, bir değerin de bu vesileyle anılmasının önemine vurgu yaptı.



Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü ise Ahmet Kutsi Tecer gibi büyük değerin Sivas'ta sempozyumda anılmasının mutluluk verici olduğunu aktararak, "Ahmet Kutsi, Kudüs'te doğdu ama yıldızı Sivas'ta parladı. İlk şiirleri bildiğiniz gibi Sivas'ta yayımlandı. Sivas kültürel çalışmaların kalbidir." açıklamalarına yer verdi.

CÜ Sivas Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Mahiroğulları ise Sivas'ın tarihin kadim kentlerinden birisi olduğunu belirtti.

Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu da böylesine büyük bir değere sahip olmak ve onun hizmetlerinden istifade etmenin her şehre nasip olmayacağını belirtti.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Bozdoğan ise sanat eserlerini üreten sanatçıların hayatları, biyografilerinin önemine dikkati çekti.

Programa Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.