CSO, İtalyan besteci Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eserini seslendirecek
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CSO, İtalyan besteci Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eserini seslendirecek

CSO, İtalyan besteci Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' adlı eserini seslendirecek
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eserini yeni konser salonunda dinleyicilerle buluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eserini yeni konser salonunda dinleyicilerle buluşturacak.

CSO'dan yapılan açıklamaya göre, 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek konserin solistliğini ve liderliğini Lahey Kraliyet Konservatuarı ve Folkwang Sanat Üniversitesinde doçent olarak görev yapan Önder Baloğlu yapacak.

Konserde, Vivaldi'nin en bilinen ve en sık seslendirilen eserlerinden olan, 1720'li yılların başında yazılmış on iki konçertonun ilk dördünden oluşan "Dört Mevsim" dinleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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