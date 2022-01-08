CSGO ping düşürme kodu

Birçok oyuncuyu çıldırtan problemler arasında yer alan ping sorunu internet altyapınız ile alakalı olsa da oyun içerisinde pinginizi bir nebze de olsa rahatlatabileceğiniz kodlar bulunmaktadır. Pinginizin düşmesini sağlamak için aşağıdaki kodları girmeniz yeterli olacaktır. Kodları girdikten sonra pinginiz hala düşmüyor ise bilgisayarınızda veya evdeki internet ağınıza giren tarayıcı sayısını düşürerek CSGO pinginizi düşürebilirsiniz. İşte CSGO ping düşürme kodları…

CSGO PİNG DÜŞÜRME KODU

rate 786432

cl_updaterate 128

cl_cmdrate 128

cl_interp 0

cl_interp_ratio 1

cl_predict 1

cl_predictweapons 1

cl_lagcompensation 1

Pinginizi düşürmenin bir başka yolu ise Steam'i açın ve Oyun Kütüphanesi'ne girin. CSGO'ya sağ tıklayarak Özellikler bölümüne girin ve başlatma Seçeneklerini Ayarla seçeneğine tıklayın. Açılan yere "-high -novid -console -dxlevel 81 -lv -nojoy -noaafonts -freq 100 -threads 4" kodunu yazın ve kapatın.

PİNG SABİTLEME KODU

Cs Go Max Ping Kodunu girmek için oyun öncesi konsola mm_dedicated_search_maxping 60 kodunu girip enter tuşuna basmanız gerekiyor.

Oyun içindeki pinginizi görmek için ise konsola +graph veya cl_showfps 1 yazarak oyun içerisinde pinginizi ve diğer istatistikleri görebilirsiniz.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet