CS: GO yapımcılarından yeni oyun geliyor!

oyuncular tarafından sevilen ve bugüne kadar birçok oyunu yapılan bir serinin devam oyununu geliştirmeye başladıklarını açıklayan şirket Dungeons & Dragons serisinin yeni oyununun yolda olduğunun sinyalini verdi.

Counter Strike serisinin en gözde oyunu Counter Strike Global Offensive oyununu geliştirerek adını duyuran Hidden Path Entertainment yeni bir müjde vererek oyunseverleri heyecanlandırdı. İlk kez 1974 yılında piyasaya çıkan, oyuncular tarafından sevilen ve bugüne kadar birçok oyunu yapılan bir serinin devam oyununu geliştirmeye başladıklarını açıklayan şirket Dungeons & Dragons serisinin yeni oyununun yolda olduğunun sinyalini verdi. Kendi ismini ön planda tutmamasına rağmen Valve'in piyasaya sürdüğü CS: GO oyununu geliştiren firma aynı ekip ile yeni bir oyuna soyundu. Böylece şirket ismini bir daha duyurma fırsatı da yakaladı.

Her ne kadar yeni oyun hakkında gelen bilgiler kısıtlı olsa da Dungeons & Dragons bir oyundan çok daha fazlası. Milyonlarca insanın favorisi konumunda bulunan oyun serisi 1974 yılından beri hayatımızda. Şimdi ise yeni oyunun heyecanı ile bekleyiş başlasa da şirket tarafından hiçbir detay paylaşılmış değil. Fantastik bir açık dünya rol yapma oyunu olacağı serinin karakteristik özelliklerinden çıkarabileceğimiz yeni oyun için geliştirici iş ilanları bile yayınlamış durumda.

Kaynak: Playerbros