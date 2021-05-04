CS:GO güncellemesi yayınlandı! Counter Strike Global Offensive yeni sürümü neleri içeriyor?
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CS:GO güncellemesi yayınlandı! Counter Strike Global Offensive yeni sürümü neleri içeriyor?

CS:GO güncellemesi yayınlandı! Counter Strike Global Offensive yeni sürümü neleri içeriyor?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

CS:GO oyuncularının merakla beklediği CS:GO güncellemesi sonunda Valve tarafından servis edildi. Uzun senelerdir geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan Counter-Strike:Global Offensive, yeni güncellemeyle heyecanı artırdı. Counter Strike Global Offensive yeni sürümü neleri içeriyor?

Oyun sektöründe önemli bir yer edinen Valve, dünyaca ünlü en çok oynanan oyunlardan biri olan CS:GO için yeni bir güncelleme paylaştı. Bu yeni gelen güncellemede "Kırık Diş Operasyonu"nun oyundaki sonunu belirlerken oyun ile de ilgili birçok yenilik getirecek.

Counter-Strike: Global Offensive için yayınlanan bu yeni güncelleme oyunun Kırık Diş Operasyonu paketini satın alan oyunseverler için önemli bir yere sahip. Çünkü bu gelen güncelleme söz konusu olan etkinliği sona erdiriyor ve oyunseverlerin 15 Mayıs tarihine kadar etkinlik ödüllerini toplamaları gerekiyor.

İŞTE GELEN YENİ CS:GO GÜNCELLEMESİ

Yılan Isırığı olarak adlandırılan yeni bir kasa oyunseverlerin hizmetine sunulacak. Bu kasanın içinden oyunculara toplam 17 silah geliyor. Rengarenk gövdeleri ile oyunseverlerin karşısına çıkan bu oyun kasasına yeni olarak oyunda ikonik hale gelen tavukların da görünümü yenileniyor.

Özel gün konseptine özel olarak avlanabilir olan tavuklar da bu yeni gelen güncelleme ile birlikte yeni bir dış görünümüne kavuşuyor. Başka bir yandan ise oyunun görüntü kalitesinde önemli iyileştirmeler oyunculara sunuluyor. Bu vesileyle oyunun daha iyi oynanabilir hale gelmesi ve daha akıcı bir hale gelmesi elde ediliyor.

Valve, Counter-Strike:Global Offensive'deki hatiralar ile ilgili de bir takım düzenlemeler yapmış. Mesele oyuncular, yeni gelen güncelleme ile Grind ve Mocha isimli haritaları resmi müsabakalarda kullanabilecekler fakat bu haritalar gelirken Apollo, Engage ve Anubis haritaları, ölüm maçı ya da hazırlık maçlarında kullanılmayacak.

Detayları görmek için buraya tıklayınız.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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