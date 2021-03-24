CS: Go en çok oynanan 7 harita

Birinci şahıs nişançı oyunu denildiğinde akıllara ilk gelen oyun CS:GO oluyor. Oyunu diğerlerinden ayıran en büyük özelliği ise her metrekaresinde rekabetin hissedileceği haritalar. İşte CS:GO'da aktif olarak turnuvalar ve rekabetçi maçlarda en çok oynanan haritaların listesi! CS GO'da en çok oynanan haritalar neler?

Dünyanın en çok oynanan FPS oyunlarından birisi olan Counter Strike Global Offensive (CS:GO) sektörde önemli bir geçmişe sahip. Counter Strike ilk olarak 1999'da bilgisayar oyun olarak Windows destekli bir şekilde piyasaya sürüldü. Counter Strike'ın bu ilk oyunu versiyon 1.0 olarak çıkışını gerçekleştirdi. Bu 1.1, 1.,2 şeklinde devam etti. 1.5'in çıkışıyla beraber büyük bir yükseliş gerçekleştiren oyunun, en efsane dönemi ise 1.6 ile duyuruldu.

Counter Strike'ın en önemli yapı taşları oyundaki haritalar, oyunun en son serisi CS:GO ile birlikte geçmişten günümüze kadar gelen haritalar da bulunuyor. Eski haritaların güncellenmesi ve yeni gelen haritalarla sektörde emin adımlarla ilerleyen CS:GO'nun haritalarını gelin hep beraber inceleyelim...

CS:GO AKTİF OLARAK EN ÇOK OYNANAN 7 HARİTA

1) DUST 2

Dust 2 tüm oyun haritaları içerisinde dünyadaki en ikonik ve en bilinen harita olabilir. Profesyonel oyuncuların sıklıkla oynadığı bu harita oldukça büyüktür. Rekabetin çok yoğun olarak hissedildiği bu haritada bir oyunu kazanmak gerçekten zordur. Özellikle oyuna yeni başlayan biriyseniz ve haritayı bilmiyorsanız, bu harita özellikle profesyonel oyuncular tarafından tercih edildiğinden biraz zorlanabilirsiniz.

2) TRAIN

Valve'nin en iyi geliştirdiği haritalardan biri diyebiliriz. Bomba alanında her iki takımında koruma atayabilmesi için 2 ayrı çatısı bulunuyor. Bunun gibi daha birçok özelliği ile bu harita, en dengeli mücadelelerin verildiği haritalardan biridir. Bunun da etkisiyle en çok oynanan haritalarından biri olma özelliğini taşıyor.

3) MIRAGE

6 Haziran 2013 yılında CS:GO'ya eklenen bu harita mimari açıdan Fas'ın Morocco şehrini andırıyor. Harita öyle güzel tasarlanmış ki oyunda her şey çok önemli. Kullandığınız bütün ekipmanlardan tutun da izleyeceğiniz yola kadar her şeyiyle stratejinin olması gerektiğini gösteren bir harita. Sahip olduğu gizli geçitleri ve ek saklanma noktalarıyla en fazla oynanan harita olmasına şaşırmamak gerek.

4) INFERNO

A bölgesine veya B bölgesine gitmeyi seçmek oyundaki en büyük farkı yaratan seçimlerden biridir. Haritada iki adet dağınık bomba bölgesi bulunduğundan, savunma oyuncularına biraz daha zorlu gibi görünse de oldukça çekişmeli maçların sahne aldığı, eğlencenin dorukta olduğu haritalardan biridir.

5) NUKE

Bu öyle bir harita ki çok kez oynanmasına karşın bu haritadan nefret eden çok fazla oyuncu bulunuyor. Sniper silahlarının büyük bir öneme sahip olduğu bu haritada tüfekler de etkilidir. Ancak etrafta güzelce gezinirken bir anda vurulabilirsiniz. Bu haritada oynayacaksanız keskin nişancı olma konusunda kendinizi eğitseniz iyi ederseniz.

6) OVERPASS

Bu harita Cobblestone ile birlikte Winter Offensive güncellemesinde oyuna gelmiş bir bomba imha haritasıdır. Bu haritayı asıl özel kılan, rekabetçi oyunlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tamamen yeni olan, ilk bomba imha haritasıydı. Yeni olmasının da etkisiyle birlikte oyuncular bu haritayı oldukça sevmiş olsa gerek.

7) VERTIGO

Oynaması oldukça eğlenceli olan Vertigo, eğlenceli olduğu kadar kusurlu bir harita olmasıyla öne çıkıyor. Bir binanın tepesine konumlandırılmış bu haritada çok fazla yol olmadığında rakip oyuncular sürekli karşı karşıya geldiğinden çok rekabetçi bir oyun oynanamıyor.