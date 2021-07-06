CS:GO 2021 dünya takım sıralaması güncellendi: Türk temsilcimiz XANTARES ilk 10'da!

HLTV.org tarafından sürekli güncellenerek paylaşılan CS:GO dünya takım sıralaması, Haziran ayında yenilendi. Gambit yükselen performansıyla zirvedeki yerini korumayı başardı. Türk temsilcimiz XANTARES'in yer aldığı BIG sıralamada geriledi. İşte detaylar!

Her ay düzenli olarak HLTV.org tarafından güncellenen CS:GO takım sıralamaları Haziran 2021 itibariyle tekrardan netleşmiş oldu.

CS:GO Haziran ayı turnuvaları sıralamada birçok değişikliği beraberinde getirdi. Bu ay, IEM Summer ve BLAST Spring turnuvaları gerçekleşti.

GAMBIT ZİRVEDEKİ YERİNİ BIRAKMIYOR!

2016 yılında kurulan Gambit son yıllarda gerçekleştirdiği üstün performansıyla turnuvalara ambargo koydu. 2021 yılında düzenlenen birçok turnuvada şampiyonluğa ulaşan ekip, IEM Katowice, EPIC League CIS, IEM Summer ve Blast Premier Spring Final turnuvalarını kazanmayı başararak bu alanda bir rekora imza attı.

Takım yer alan oyuncular; Hobbit, interz, Ax1Le, sh1ro, nafany

İLK 4'TE DEĞİŞİKLİK OLMADI

HLTV.org'a göre Haziran 2021'de Gambit, Natus Vincere, G2 ve Heroic en iyi dörtlüdeki yerini korudu. Yakında başlayacak IEM Köln Play-In turnuvasının CS:GO Dünya takım sıralamasını nasıl etkileyeceği merak konusu.

TEMSİLCİMİZ XANTARES İLK 10'DA!

BIG takımıyla başarılı bir performans sergileyen Türk temsilcimiz İsmailcan "XANTARES" Dörtkardeş'in takımı bu ay turnuvalarda istediği sonuçları elde edemedi ve üç sıra birden gerileyerek, listede 10. sırada yer aldı.

CS:GO 2021 HAZİRAN AYI SIRALAMASI