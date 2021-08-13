CS: GO 12 Ağustos 2021 Güncellemesi Detayları
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CS: GO 12 Ağustos 2021 Güncellemesi Detayları

CS: GO 12 Ağustos 2021 Güncellemesi Detayları
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yeni müzikler bu güncelleme ile oyuncular ile buluştu.

Bir süredir güncellenirken görmediğimiz , 12 Ağustos Perşembe gününün son saatlerinde yeni bir güncelleme aldı. Yeni gelen ve 62.5 MB boyutunda olan CS: GO 12 Ağustos 2021 güncellemesi detaylarına göz atalım.

CS: GO 12 Ağustos 2021 Güncellemesi Detayları

12 Ağustos gününün son saatlerinde gelen güncelleme oyundaki müziklere odaklanıyor. Oyuna eklenen Taktikçiler isimli müzik kiti kutusu toplamda 6 farklı müzik kitini oyuna ekliyor. Ayrıca oyuncuların bomba yerleşiminde de ufak bir güncelleme yapıldı.

[Müzik Kitleri]

Normal ve StatTrak varyantlarında bulunan ve 6 yeni müzik kiti içeren "Taktikçiler" Müzik Kiti Kutusu eklendi:

Austin Wintory, Mocha Petal

Chipzel, ~Yellow Magic~

Freaky DNA, Vici

Jesse Harlin, Astro Bellum

Laura Shigihara: Work Hard, Play Hard

Sarah Schachner, KOLIBRI

[Diğer]

Oyuncu bombayı yerleştirmeye başladığında ve bombayı yerleştirmeyi bitirdiğinde oluşturulan oyun etkinliklerine bomba alanı A ve B'nin bir tanımı eklendi.

Kaynak: Playerbros

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