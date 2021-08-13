CS: GO 12 Ağustos 2021 Güncellemesi Detayları
Yeni müzikler bu güncelleme ile oyuncular ile buluştu.
Bir süredir güncellenirken görmediğimiz , 12 Ağustos Perşembe gününün son saatlerinde yeni bir güncelleme aldı. Yeni gelen ve 62.5 MB boyutunda olan CS: GO 12 Ağustos 2021 güncellemesi detaylarına göz atalım.
CS: GO 12 Ağustos 2021 Güncellemesi Detayları
12 Ağustos gününün son saatlerinde gelen güncelleme oyundaki müziklere odaklanıyor. Oyuna eklenen Taktikçiler isimli müzik kiti kutusu toplamda 6 farklı müzik kitini oyuna ekliyor. Ayrıca oyuncuların bomba yerleşiminde de ufak bir güncelleme yapıldı.
[Müzik Kitleri]
Normal ve StatTrak varyantlarında bulunan ve 6 yeni müzik kiti içeren "Taktikçiler" Müzik Kiti Kutusu eklendi:
Austin Wintory, Mocha Petal
Chipzel, ~Yellow Magic~
Freaky DNA, Vici
Jesse Harlin, Astro Bellum
Laura Shigihara: Work Hard, Play Hard
Sarah Schachner, KOLIBRI
[Diğer]
Oyuncu bombayı yerleştirmeye başladığında ve bombayı yerleştirmeyi bitirdiğinde oluşturulan oyun etkinliklerine bomba alanı A ve B'nin bir tanımı eklendi.
Kaynak: Playerbros