Crysis Remastered sistem gereksinimleri 2021! Crysis Remastered Kaç GB?

Crytek tarafından geliştirilen Electronic Arts tarafından Windows işletim sistemi için dağıtılan bilimkurgu birinci şahıs nişancı video oyunu olan Crysis Remastered, Steam mağazasında yerini aldı. Herkesin merakle beklediği Crysis Remastered'ın sistem gereksinimleri nelerdir? Crysis Remastered kaç GB? Detaylar haberimizde…

Oyunun geliştiricisi Crytek, Crysis'in başlangıcından bu yana arkasında olan isimdir. Ayrıca Ubisoft'un ilk Far Cry oyununun geliştiricisiydi. Sektör ilerledikçe Crytek, Crysis serisi için CryEngine, CryEngine 2 ve CryEngine 3 olarak adlandırılan sıralı motorlar geliştirdi. Crysis Remastered'ın çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı. İşte Crysis Rematered'ın sistem gereksinimleri...

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CRYSIS REMASTERED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-3450/ AMD Ryzen 3

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 TI/AMD Radeon 470

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit ya da daha üstü

İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-7600k or higher/ AMD Ryzen 5 ya da daha üstü

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 TI/ AMD Radeon Vega 56

CRYSIS REMASTERED KAÇ GB?

Crysis Remastered'ı oynayabilmek için en temel kurulum ile en az 20 GB boş alan gerekmektedir.