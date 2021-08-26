Crysis Remastered sistem gereksinimleri 2021! Crysis Remastered Kaç GB?
Crytek tarafından geliştirilen Electronic Arts tarafından Windows işletim sistemi için dağıtılan bilimkurgu birinci şahıs nişancı video oyunu olan Crysis Remastered, Steam mağazasında yerini aldı. Herkesin merakle beklediği Crysis Remastered'ın sistem gereksinimleri nelerdir? Crysis Remastered kaç GB? Detaylar haberimizde…
Oyunun geliştiricisi Crytek, Crysis'in başlangıcından bu yana arkasında olan isimdir. Ayrıca Ubisoft'un ilk Far Cry oyununun geliştiricisiydi. Sektör ilerledikçe Crytek, Crysis serisi için CryEngine, CryEngine 2 ve CryEngine 3 olarak adlandırılan sıralı motorlar geliştirdi. Crysis Remastered'ın çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı. İşte Crysis Rematered'ın sistem gereksinimleri...
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CRYSIS REMASTERED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-3450/ AMD Ryzen 3
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 TI/AMD Radeon 470
ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit ya da daha üstü
- İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-7600k or higher/ AMD Ryzen 5 ya da daha üstü
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 TI/ AMD Radeon Vega 56
CRYSIS REMASTERED KAÇ GB?
Crysis Remastered'ı oynayabilmek için en temel kurulum ile en az 20 GB boş alan gerekmektedir.