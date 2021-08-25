Crusader Kings 3 Konsol Sürümü Geliyor Olabilir
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Crusader Kings 3 Konsol Sürümü Geliyor Olabilir

Crusader Kings 3 Konsol Sürümü Geliyor Olabilir
SaveButonu - Haberler | Gamegar

Crusader Kings 3 konsol sürümü yeni nesil konsollar için geliyor olabilir. İddialar doğruysa oyun bilgisayara özel olmaktan kurtulacak.

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Crusader Kings 3 konsol sürümü yeni nesil konsollar için geliyor olabilir. İddialar doğruysa sevilen oyun sadece bilgisayara özel olmaktan kurtulacak.

Crusader Kings 3, Paradox Interactive'in Crusader Kings serisine en son eklentisi. Çıktığı gün içerisinde bile büyük satın alınma ve indirilme rakamlarına ulaşan oyun firmanın göz bebeklerinden birisi olmayı başarmıştı. Bilgisayar sürümünde 1 milyon kopya satan CK3, ilk ayında toplam 25 milyon saat oynanma rakamına ulaşarak takdir toplamıştı. Hearts of Iron, Europe Universalis serileri ve Cities: Skylines gibi oyunların arkasındaki ekip Paradox Interactive, söylentilere göre bilgisayara özel çıkan oyunlarından Crusader Kings 3'te oldukça radikal bir değişiklik yapabilir.

İddia, Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi'nin nde yapılan bir derecelendirmeye dayanıyor. Çince ağırlıklı olan sitede eğer yolunuzu bulmayı başarabilirseniz, komitenin Crusader Kings 3 için aşağıdaki resimde görülen derecelendirmelere ulaşabilirsiniz. Eğer bir yanlışlık yapılmadıysa bu Crusader Kings 3 konsol sürümü için aldığımız ilk haber olacak.

Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi, oyunun bilgisayar sürümü dışında 3 farklı sürüme yer vermiş. Bunlar PS5, XboxOne ve Xbox Series X/S olarak sıralanmış. Ne Paradox cephesinden ne de H2 Interactive cephesinden bu konuyla ilgili bir açıklama gelmiş olmasına rağmen, forumlarda konu tartışılmaya başlandı bile. Crusader Kings 3, bilgisayara özel tasarlanmış arayüzü ile konsollara ne kadar uyum sağlayabilir? Ekranın her yerinde bulunan çeşitli menüler ve kontroller konsollara nasıl uyarlanabilir? İddialar doğru çıkarsa bu soruların cevabını biz de merak ediyoruz.

Crusader Kings 3, Eylül 2020'de sadece bilgisayar için çıkış yapmış, Steam, Xbox Game Pass ve Windows Store'un yanında, Paradox'un kendi web sitesi üzerinden de satışa sunulmuştu. Şimdi çıkışından neredeyse 1 yıl sonra, Crusader Kings 3 konsollar için çıkış yapacak olabilir.

Crusader Kings 3 Royal Court DLC'si Yolda

Paradox Interactive oyunları, oyunun çıkışının ardından oyunu büyüten ve geliştiren çeşitli DLC'leri ile bilinir. Crusader Kings 3 için henüz büyük çaplı bir DLC alamadık ama duyurulan Royal Court DLC'si bizi heyecanlandırmaya yetti. 16 Mart tarihinde çıkan, oyuna gelen ilk DLC "Northern Lords"un ardından gelecek Royal Court için çıkış tarihi henüz belli değil. Aşağıdan ek paketin tanıtım fragmanını izleyebilirsiniz:

Kaynak: SaveButonu

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