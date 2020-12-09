Cruise gemisinde korona tespit edildi, seyahat yarım kaldı
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Cruise gemisinde korona tespit edildi, seyahat yarım kaldı

09.12.2020 13:48 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:52
Cruise gemisinde korona tespit edildi, seyahat yarım kaldı

Singapur'da Quantum of the Seas yolcu gemisinde bulunan bir yolcuda korona virüs tespit edilmesinin ardından cruise gemisi limana geri döndü.

Singapur'da Quantum of the Seas yolcu gemisinde bulunan bir yolcuda korona virüs tespit edilmesinin ardından cruise gemisi limana geri döndü.

Singapur'da 7 Aralık'ta Marina Körfezinden ayrılan Quantum of the Seas yolcu gemisinin 4 günlük seyahati erken bitti. Cruise gemisinde bulunan bir yolcuda korona virüs tespit edilmesinin ardından gemi seyahatin 3. gününde limana geri döndü. Royal Carribean seyahat firması konuya ilişkin açıklamasında, yolcuya yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını doğrulayarak, ismi açıklanmayan 83 yaşındaki erkek yolcunun temasta bulunduğu gemi mürettebatı ve yolcuların izole edildiğini açıkladı. Kıyı emniyeti ile iletişime geçen gemi mürettebatı limana dönerken, yolcuların gemiden ayrılmasına izin verilmedi. Korona virüs testi pozitif çıkan yolcu hastanede tedavi altına alınırken, yolcu ve mürettebata korona virüs testi yapıldı. Yolcular ve mürettebatın, yapılan korona virüs testinin negatif çıkması durumunda gemiden ayrılmalarına izin verilecek.

Royal Caribbean Sözcüsü, hükümet yetkilileri ile yakın iletişim halinde olduklarını ifade ederek, "Vakayı hızla belirleyerek hemen harekete geçmemiz sistemin planlandığı çalıştığını gösteriyor. Yolcu ve mürettebatın yanı sıra halkımızın sağlığı ve güvenliği de önceliğimiz. Tüm yolcular gemiye alınmadan korona virüs testinden geçirildi" ifadelerini kullandı.

Singapurlu yetkililer, yolcuların korona virüs test sonucu negatif olan yolcuların gemiye alınmasına karar vermişti. Odaları dışında tüm yolcuların maske takma zorunluluğu bulunan gemiye yalnızca Singapur vatandaşlarının binmesine izin verilmişti. Gemi mürettebatı da seyahat öncesinde 14 gün karantinaya alınmıştı. - SİNGAPUR

Cruise gemisinde korona tespit edildi, seyahat yarım kaldı
Cruise gemisinde korona tespit edildi, seyahat yarım kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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