Cristiano Ronaldo'nun annesi: Futbolda mafya olmasaydı oğlum daha çok ödül kazanırdı

02.11.2019 18:53

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun annesi Maria Dolores Aveiro, futbol dünyasında mafyavari bir oluşum olduğunu iddia ederek, "Bu yapılanma olmasaydı oğlum daha fazla bireysel ödül kazanabilirdi." diye konuştu.



Anne Averiro karanlık güçlerin oğlunun başarısını engellediğini belirterek "Cristiano İngiliz ya da İspanyol olsaydı bunlar başına gelmeyecekti" diye de sözlerine ekledi. Euronews.com'da Görüntüle