Cristiano Ronaldo milli formayla en çok gol atan futbolcu oldu

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İrlanda Cumhuriyeti karşısında attığı iki gollerle milli takımda 111. golüne ulaştı ve milli takımlarda en çok gol atan futbolcu rekorunun sahibi oldu.