Crew-2 astronotları, 199 günlük görevden sonra Dünya'ya geri döndü - Haberler
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Crew-2 astronotları, 199 günlük görevden sonra Dünya'ya geri döndü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), SpaceX Crew-2 astronotlarının, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında Meksika Körfezi'ne Crew Dragon Endeavour uzay aracıyla güvenli bir şekilde inerek Dünya'ya geri döndüğünü duyurdu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı ( Nasa ), SpaceX Crew-2 astronotlarının, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında Meksika Körfezi'ne Crew Dragon Endeavour uzay aracıyla güvenli bir şekilde inerek Dünya'ya geri döndüğünü duyurdu.

NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur'u, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Akihiko Hoshide ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet'i taşıyan Crew Dragon Endeavour uzay aracı Florida eyaleti açıklarında Meksika Körfezi'ne indi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık 200 gündür görev yapan astronotlar güvenli bir şekilde Dünya'ya geri döndü. NASA'dan yapılan açıklamada, 4 kişiden oluşan uluslararası mürettebatın yörüngede 199 gün geçirdiği ve Crew-2 görevinin, bu yılın başlarında NASA'nın SpaceX Crew-1 misyonu tarafından tamamlanan 168 günü geçerek, ABD uzay aracı tarafından yapılan en uzun uzay uçuşu olduğu belirtildi.Astronotlar Crew-2 görevi kapsamında, 23 Nisan'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle ISS'e gönderilmişti.


Crew-2 astronotları, 199 günlük görevden sonra Dünya'ya geri döndü

Crew-2 astronotları, 199 günlük görevden sonra Dünya'ya geri döndü

Crew-2 astronotları, 199 günlük görevden sonra Dünya'ya geri döndü

Crew-2 astronotları, 199 günlük görevden sonra Dünya'ya geri döndü

Crew-2 astronotları, 199 günlük görevden sonra Dünya'ya geri döndü

Crew-2 astronotları, 199 günlük görevden sonra Dünya'ya geri döndü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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