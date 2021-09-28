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Covid tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Covid tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Bursa'da bir okulda müdür yardımcılığı yapan Berrin Metin korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da bir okulda müdür yardımcılığı yapan Berrin Metin korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yıldırım ilçesinde Faik Çelik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcılığı yapan Berrin Metin korona virüse yakalandı. Metin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - BURSA

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Haber: Covid tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti - Haberler
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