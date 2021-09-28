Covid tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti
Bursa'da bir okulda müdür yardımcılığı yapan Berrin Metin korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da bir okulda müdür yardımcılığı yapan Berrin Metin korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yıldırım ilçesinde Faik Çelik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcılığı yapan Berrin Metin korona virüse yakalandı. Metin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - BURSA
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