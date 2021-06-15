Covid geçirenler aşı oluyor mu?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında "Covid geçirenler aşı oluyor mu" sorusu yer aldı. Peki, Covid geçirenler aşı oluyor mu?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Daha önce covid geçirenler Covid geçirenler aşı oluyor mu, konusunu merak etti. İşte, detaylar..

COVİD GEÇİRENLER AŞI OLUYOR MU?

Daha önce Covid geçirenler belirli bir süre geçtikten sonra aşı olma hakkı elde ediyor. Kişi, eğer aşıolma kriterlerine taşıyorsa e nabızdan kontrol ederek randevu alabilir, aşısını olabilir.

COVİD AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182'yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra "Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.