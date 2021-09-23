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BBC

Koronavirüse karşı iksir bulduğunu iddia eden ünlü büyücü, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

BBC - Haberler | Dünya
Koronavirüse karşı iksir bulduğunu iddia eden ünlü büyücü, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İnsanları koronavirüsten koruyan bir iksir icat ettiğini ve bu iksirin nehirlere dökülmesi halinde ülkeyi salgından kurtaracağını iddia eden Eliyantha White isimli Hindu büyücü, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa, ünlü şaman için başsağlığı mesajında bulundu.

Sri Lanka'da insanları koronavirüsten koruyan bir iksir icat ettiğini iddia eden bir büyücü, aynı virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede spor yıldızlarından siyasetçilere pek çok insanı tedavi ettiğini iddia eden Eliyantha White isimli Hindu büyücü, iksiri rüyasında gördüğünü söylemişti.

White, bu karışımı nehirlere dökmenin Sri Lanka ve komşu ülke Hindistan'da pandemiyi bitirebileceğini öne sürüyordu. 48 yaşındaki White, geçtiğimiz haftalarda Kovid'e yakalanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Pandemiye çare olacağını iddia edilen "iksiri", Sri Lanka'nın eski sağlık bakanı Pavithra Wanniarachchi övmüştü. Wanniarachchi, daha sonra Covid nedeniyle iki hafta yoğun bakımda yatmıştı. White, asıl olarak Hindistan'da birçok kriket yıldızını tedavi ettikten sonra ün kazandı. Sağlık uzmanları ise tedavi yöntemlerini kuşkulu buluyordu.

2010'da kriket efsanesi Sachin Tendulkar dizindeki rahatsızlığı tedavi ettiğini öne sürerek, yaptığı açıklamada White'a teşekkür etmişti. White, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'yı da muayene etmişti. Ünlü şaman için bir başsağlığı mesajı paylaşan Rajapaksa, "Bıraktığı miras ömürler boyu yaşayacak; o, çeşitli rahatsızlıklara dokundu ve onları tedavi etti" dedi.

Sri Lanka'da Delta varyantının giderek yayılması nedeniyle geçtiğimiz ay sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmişti. Yetkililere göre ülkede 500 binden fazla kişi koronaya yakalandı, 12 bin kişi de öldü. Ancak sağlık uzmanları, ölümlerin bundan iki kat daha fazla olabileceğini söylüyor.

BBC
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