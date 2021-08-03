Covid: Çin'in Vuhan kentinde yeni koronavirüs vakaları nedeniyle herkese test yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Covid: Çin'in Vuhan kentinde yeni koronavirüs vakaları nedeniyle herkese test yapılacak

Covid: Çin'in Vuhan kentinde yeni koronavirüs vakaları nedeniyle herkese test yapılacak
BBC - Haberler | Dünya

Nüfusu yaklaşık 11 milyon olan kentte bir yılı aşkın süredir ilk kez 7 vakaya rastlandığı açıklandı.

Çin'de, koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinde yeni vakaların tespit edilmesi nedeniyle herkese test tapılacak.

Nüfusu yaklaşık 11 milyon olan kentte bir yılı aşkın süredir ilk kez yedi vakaya rastlandığı açıklandı.

Yetkililer yeni vakaların ortaya çıkmasını, çok daha bulaşıcı olan Delta varyantına ve turizm sezonunun açılmasına bağlıyor.

Çin'de son günlerde koronavirüs vakaları artmaya başladı. Son 10 günde 300 yeni vaka tespit edildi.

Ülke çapında 15 bölgede yeni vakalara rastlanması üzerine hükümet, toplu testler yapılmasını kararlaştırdı ve çeşitli kısıtlamaları uygulamaya koydu.

İlk olarak Nanjing kentindeki havaalanı temizlik görevlileri arasında tespit edilen yeni vakalar endişeye yol açtı.Yetkililer kentte yaşayan yaklaşık 9,2 milyon kişiye üç kez test yaptı ve yüz binlerce kişiyi kapsayan kısıtlamalar başlattı.

Hafta sonu ise dikkatler Hunan eyaletinde yeni vakaların çıktığı turistik Zhangjiajie bölgesine yöneldi. Buradaki bulaşın Nanjing'den gelen turistlerden kaynaklandığı sanılıyor.Yetkililer, kentteki bir tiyatroyu ziyaret edip yaşadıkları şehirlere dönen 5 bin kişiyi tespit etmeye çalışıyor.Başkent Pekin'de de yerel bulaş kaynaklı yeni vakalar görüldüğü bildiriliyor.

Çin şimdiye dek ülke sınırlarındaki vakaları kontrol altına almakta başarılı olmuştu.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Varank Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Tuğba Özay Gülben Ergen Prens William
Spor Muslera Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Covid: Çin'in Vuhan kentinde yeni koronavirüs vakaları nedeniyle herkese test yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 12:26:19. #1.14#

title