Covid aşısı: Amerikan havayolu şirketi Delta, aşı yaptırmayan çalışanlarından ayda 200 dolar alacak
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BBC

Covid aşısı: Amerikan havayolu şirketi Delta, aşı yaptırmayan çalışanlarından ayda 200 dolar alacak

Covid aşısı: Amerikan havayolu şirketi Delta, aşı yaptırmayan çalışanlarından ayda 200 dolar alacak
BBC - Haberler | Dünya

ABD'nin en büyük üçüncü havayolu şirketi Delta, Covid-19 aşısı olmayan çalışanlarından ayda 200 dolar ek sağlık sigortası primi alınacağını açıkladı.

ABD'nin en büyük üçüncü havayolu şirketi Delta, 1 Kasım'dan itibaren Covid-19 aşısı olmayan çalışanlarından ayda 200 dolar ek sağlık sigortası primi alınacağını açıkladı.

Şirket ayrıca, sadece iki doz aşısını olduktan sonra koronavirüse yakalananların, ücretli hastalık izni alabileceğini bildirdi.

Delta Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı Ed Bastian, aldıkları önlemlerin ABD genelinde vaka sayıları artarken virüsün "agresif şekilde yayılmasının" yavaşlatılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Ed Bastian, önlemlerin şirketin sağlık sigortasına kayıtlı çalışanlarına uygulanacağını belirtti. Bu da, kararlardan şirketin 75 bin çalışanının çoğunun etkilenmesi anlamına geliyor.

Bastian, Covid-19 hastası bir çalışanın hastanede yatışının şirkete 50 bin dolara mal olduğunu ve bunun sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Bastian, "Bu ek prim, aşılanmama kararının şirketimiz için yarattığı mali risk sorununu çözmek için gerekliydi. Son haftalarda, B.1.617.2 (Delta) varyantının artışından bu yana, hastanaye yatan Delta çalışanlarının tümü iki doz aşı olmayanlardı" dedi.

30 Eylül'den itibaren aşı olmayan Delta çalışanları her hafta Covid koronavirüs testi yaptıracak. Şirketin ofislerinde maske takmak zorunda kalacak.

Şu anda tüm Delta çalışanları uçaklarda maske takmak zorunda ancak bu kural şirketin ofislerinde geçerli değil.

United Airlines ve Goldman Sachs ile Microsoft ve Google da, çalışanlarının işe gidebilmeleri için iki doz aşı olmaları gerektiğini açıklamıştı.

Yatırım devi Vanguard, aşılanan çalışanlarına 1000 dolar ikramiye veriyor.

Amazon ve Apple ise henüz bu konuda bir politika belirlemedi.

Yatırım bankası Credit Suisse aşılanmayan çalışanlarından 7 Eylül'den itibaren evden çalışmasını isterken, ofislere tam dönüşü de Ekim ayına erteledi.

Covid aşısı: Amerikan havayolu şirketi Delta, aşı yaptırmayan çalışanlarından ayda 200 dolar alacak
BBC
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