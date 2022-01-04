Covid: ABD'de günlük vaka sayısı bir milyonu, İngiltere'de 200 bini aştı

ABD'de ilk kez günlük Covid-19 vaka sayısı bir milyonu aştı. Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre Pazartesi günü 1 milyon 80 binden fazla vaka bildirildi. Bu şimdiye dek dünyanın herhangi bir yerindeki en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Günlük vaka sayısı bakımından İngiltere 220 bine yakın, Fransa ise 270 bini aşkın vaka ile rekor düzeyde artış kaydetti.

ABD'deki vakaların çoğunu Omicron varyantı oluşturuyor.

ABD'nin baş pandemi danışmanı Anthony Fauci, ülkenin vakalarda "neredeyse dikey bir artış" ile karşı karşıya olduğunu, zirve noktasına ulaşmanın haftalar sürebileceğini söyledi.

ABD'de ölüm ve hastaneye yatış oranları son haftalarda önceki dalgalara göre çok daha düşük olsa da, hastaneye başvuru sayısı istikrarlı bir şekilde artıyor.

Ancak Dr. Fauci, Omicron'un azalmadan önce hızla yayıldığı Güney Afrika örneğinin biraz umut verdiğini söyledi.

Omicron varyantının hızla yayılması ve personel sıkıntısı nedeniyle Noel tatilinin ardından birçok eyalette okulların açılması ertelendi. Öğrenciler ve öğretmenler için hızlı antijen testleri tedarik etme konusunda da endişeler var.

Hastane kabulleri açısından, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanından alınan veriler, şu anda 103 binden fazla kişinin Covid-19 nedeniyle hastanede olduğunu gösteriyor. Bu sayı Eylül ayından bu yana ilk kez 100 bin eşiğini aştı.

Sağlık yetkilileri, hastanelere başvuruların büyük çoğunluğunun aşısızlar arasında olduğunu bildirdi. Illinois'de yetkililer, hafta sonu boyunca Covid-19 veya bağlantılı sorunları olan hastaların yaklaşık yüzde 85'inin aşısız olduğunu söyledi.

Pazartesi günü ABC televizyonuna konuşan Dr Fauci, "Hiç aşılanmayan on milyonlarca insan için hâlâ çok endişeliyim çünkü birçoğu asemptomatik ve hafif semptomatik olacak olsa da, belli bir kısmı ciddi hastalığa yakalanacak" dedi.

İngiltere'de 218 bin vaka

İngiltere'de de son 24 saatte kayda geçen vaka sayısı rekor düzeyde artarak 218 bini aştı.

Başbakan Boris Johnson Omicron varyantının daha hafif olduğunu ve önceki dalgalarda olduğu kadar yoğun bakım ihtiyacı doğmadığını ifade etti.

Günlük koronavirüs bilgilendirme toplantısında konuşan Johnson, vaka sayılarındaki büyük artışa rağmen halk içinde bağışıklık seviyesinin önemli bir düzeye ulaştığını, bu nedenle ülkeyi yeniden kapatmadan Omicron dalgasının aşılabileceğini söyledi.

Johnson, önümüzdeki haftalar zorluklarla karşılaşılacağını belirterek, bazı hizmetlerin de personel azlığı nedeniyle sekteye uğrayacağı uyarısında bulundu.

Başbakan 10 Ocak'tan itibaren, gıda, sınır güvenliği gibi temel üretim ve hizmet sektörlerinde çalışanların günlük teste tabi tutulacağını, hükümetin bu sektörlerde 100 bin kritik öneme sahip çalışanı tespit ettiğini kaydetti.

Johnson, vaka sayılarının artmasına rağmen İngiltere'de uygulanan mevcut önlemlerin yeterli olduğunu vurguladı. 'B Planı' olarak ifade edilen bu önlemler, kapalı alanlarda zorunlu maske takmayı, mümkün olduğunda evden çalışmayı ve bazı mekanlar için Covid sertifikalarını içeriyor.

Hükümetin baş sağlık danışmanı Chris Whitty de önümüzdeki haftalarda İngiltere'de vaka sayılarının daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Vaka artışında Londra'nın önde gittiğini belirten Whitty, hastaneye yatışların da artmaya devam ettiğini vurguladı.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta son 7 günde hastaneye yatanların sayısı 10 bine yaklaştı. Bu, önceki haftaya kıyasla yüzde 50 artış ifade ediyor.

Son 7 gündeki vaka sayıları da aynı oranda artışla 1 milyon 270 bine yaklaştı.

Fransa'da 270 bin i aşkın yeni vaka

Fransa'da Salı günü vaka saysı 271 bin 686 ile yeni rekor kırdı. Covid nedeniyle 293 can kaybı oldu.