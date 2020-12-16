Koronavirüsü atlatan yaşlı adam, devrilen traktörün altında kalarak can verdi
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Koronavirüsü atlatan yaşlı adam, devrilen traktörün altında kalarak can verdi

16.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:37

Manisa'da koronavirüs tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuşan 70 yaşındaki Akif Şafak, karantina sürecinin bitmesinden 2 gün sonra devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı kırsal Börtlüce Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Geçtiğimiz günler içerisinde Kovid-19 testi pozitif çıkan ve bir süre tedavi yapılan 70 yaşındaki Akif Şafak, karantina sürecinin bitmesinden 2 gün sonra, tarlasında çalışmak üzere evinden çıktı. 45 K 1782 plakalı traktörü ile tarlasına doğru seyir halinde olan Şafak, patika ve dik bir yolda traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün altında kaldı.

Koronavirüsü atlatan yaşlı adam, devrilen traktörün altında kalarak can verdi

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören mahalleli vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri, yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Şafak'ın cansız bedeni, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Koronavirüsü atlatan yaşlı adam, devrilen traktörün altında kalarak can verdi

MAHALLELİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan acı haberi alıp olay yerine akın eden Şafak'ın yakınları ile mahalleli vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı. Salgın hastalığını yenerek normal sağlığına kavuşmasının ardından 2 gün sonra elim bir kazada yaşamını yitiren Şafak'ın acı haberi, Börtlüce Mahallesi'ni de yasa boğdu.

Koronavirüsü atlatan yaşlı adam, devrilen traktörün altında kalarak can verdi
Koronavirüsü atlatan yaşlı adam, devrilen traktörün altında kalarak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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