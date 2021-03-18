COVID-19 tüm dünyanın uyku düzenini nasıl değiştirdi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

COVID-19 tüm dünyanın uyku düzenini nasıl değiştirdi?

18.03.2021 21:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:36
COVID-19 tüm dünyanın uyku düzenini nasıl değiştirdi?

Philips, COVID-19 başlangıcından yaklaşık bir yıl sonra uyku ile ilgili tutumları, algıları ve davranışları tespit etmek amacıyla 13 ülkeden 13.000 yetişkinin katıldığı bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Philips, COVID-19 başlangıcından yaklaşık bir yıl sonra uyku ile ilgili tutumları, algıları ve davranışları tespit etmek amacıyla 13 ülkeden 13.000 yetişkinin katıldığı bir anket çalışması gerçekleştirdi. Anket, COVID-19'un başlangıcından beri katılımcıların %70'inin uyku düzenlerinde bir veya daha fazla yeni sorun yaşadığını ortaya koyuyor. Katılımcıların, %60'ı ise COVID-19'un, uyku kalitesini doğrudan etkilediğini belirtiyor. 

Anket, yaşanan bu zorlukların geniş çaplı olduğuna ve uyku apnesi hastalarının bu durumdan olumsuz şekilde etkilendiğine işaret ediyor. Bu zorluklarla mücadele etmek için tele-sağlık teknolojilerine, çevrim içi bilgi kaynaklarına ve hayat tarzında yapılan değişikliklere büyük bir ilgi var. 

Uyku kaygıları nedeniyle gün geçtikçe daha fazla insan çevrim içi kaynaklara ve tele-sağlık hizmetine yöneliyor 

Uyku problemi yaşayan insanlar bu sorunla mücadele etmek için rahatlatıcı müzik, meditasyon veya kitap okuma gibi yolları tercih ediyor. Katılımcıların %34'ü uyku kalitesini iyileştirmeye yönelik tedaviler hakkında daha fazla bilgi almak için çevrim içi araştırmalara öncelik veriyor. COVID-19 döneminde tele-sağlık sistemlerine güvenin ise arttığı görülüyor.  

Katılımcıların %58'i, gelecekte tele-sağlık sistemleri vasıtasıyla uzmanlardan uyku ile ilgili endişeleri için yardım istemeye istekli olduğunu ifade ediyor. Ankete katılanların %70'i ise çevrim içi veya telefon tabanlı programlar üzerinden bir uyku uzmanı bulmanın zor olacağını düşünüyor. 

Philips Türkiye CEO'su Haluk Karabatak, "COVID-19, sağlık hizmetlerinin evde bakıma geçişini hızlandırdı. En etkili ve verimli sağlık sistemini oluşturmak için sanal bakım yolları gibi alternatif yöntemlerin kullanımı artıyor. Uyku sorunlarının, insanların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediğini ve farklı sağlık problemlerine yol açabileceğini biliyoruz.  Uyku ve Solunum hastalıkları ile ilgili çözümleri genişletmek üzere sağlık kurumları ile ortak çalışmaya devam ediyoruz" dedi. 

Uyku apnesi hastaları COVID-19 sürecinde CPAP (Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı) tedavisinde sorun yaşıyor

Araştırmaya göre; uyku apnesi, geçtiğimiz yıla oranla dünya çapında bir artış ile uyku kalitesini etkilemeye devam ediyor (2020: %9, 2021: %12). Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (CPAP) uyku apnesi için en yaygın kullanılan tedavi olurken, bu yılın anketi CPAP kullanan uyku apnesi hastalarının oranında bir düşme olduğunu (2020: %36, 2021: %18) ve CPAP tedavisi yazılıp bu tedaviyi hiç kullanmayan hastaların oranında bir artış olduğunu ortaya koyuyor (2020: %10, 2021: %16).   

CPAP tedavisini mali zorluklar (%55), kaynaklara sınırlı erişim (%44) ya da COVID-19 ile ilgili farklı nedenlerden dolayı bıraktığını söyleyen katılımcıların %72'si, COVID-19'un CPAP tedavisinde engelleyici bir faktör olduğunu belirtiyor. Araştırmanın kaygı verici sonuçlarından biri de uyku apnesiyle yaşayan kişilerin %57'sine hiçbir zaman CPAP tedavisi yazılmamış olmasıdır.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Ziya Selçuk Süleyman Soylu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hülya Avşar Pelin Öztekin Rasim Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Hakan Özmert Ünal Karaman Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: COVID-19 tüm dünyanın uyku düzenini nasıl değiştirdi? - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 21:39:13. #1.15#
title