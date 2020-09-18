Koronavirüs testinden kaçan hastadan pes dedirten sözler: Neden kaçmayayım Burdur'da koronavirüs testi yapılması için acil serviste bekletilen yaşlı adam, hastanenin açık olan pencere camından atlayarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan vatandaş, basın mensupların "Neden kaçtınız?" sorusuna "Niye kaçmayayım?" yanıtını verdi.

Burdur'da, koronavirüs testi yapmak için acil serviste bekletilen Ş.K. (60), hastanenin açık olan pencere camından atlayarak, kaçtı. Polis tarafından evinde bulunan Ş.K. sağlık ekiplerinin gelmesi ile hastaneye geri götürülürken, ekiplere tepki gösterdi. SERVİSTE BEKLEMESİ İSTENDİ, CAMDAN KAÇTI Burdur'da yaşayan Ş.K. tat ve koku alamaması üzerine Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil serviste muayene edilen Ş.K.'ye şüphe üzerine Covid-19 testi yapılmasına karar verildi. Ancak, acil serviste beklemesi söylenen Ş.K., açık olan pencere camından atlayarak kaçtı. "NEDEN KAÇMAYAYIM" Ş.K.'nin kaçtığı fark edilince polise haber verildi. Polis ekipleri, Ş.K.'yi, Değirmenler Mahallesi'ndeki evinde buldu. Ş.K. ambulansla hastaneye geri götürüldü. Ş.K. neden kaçtığını soran basın mensuplarına "Niye kaçmayayım?" sözleriyle yanıt verdi. Kaynak: DHA