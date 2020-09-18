Koronavirüs testinden kaçan hastadan pes dedirten sözler: Neden kaçmayayım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs testinden kaçan hastadan pes dedirten sözler: Neden kaçmayayım

Burdur'da koronavirüs testi yapılması için acil serviste bekletilen yaşlı adam, hastanenin açık olan pencere camından atlayarak kaçtı. Polis ekipleri tarafından yakalanan vatandaş, basın mensupların "Neden kaçtınız?" sorusuna "Niye kaçmayayım?" yanıtını verdi.

18.09.2020 10:29 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:11

Burdur'da, koronavirüs testi yapmak için acil serviste bekletilen Ş.K. (60), hastanenin açık olan pencere camından atlayarak, kaçtı. Polis tarafından evinde bulunan Ş.K. sağlık ekiplerinin gelmesi ile hastaneye geri götürülürken, ekiplere tepki gösterdi.

SERVİSTE BEKLEMESİ İSTENDİ, CAMDAN KAÇTI

Burdur'da yaşayan Ş.K. tat ve koku alamaması üzerine Devlet Hastanesi'ne gitti. Acil serviste muayene edilen Ş.K.'ye şüphe üzerine Covid-19 testi yapılmasına karar verildi. Ancak, acil serviste beklemesi söylenen Ş.K., açık olan pencere camından atlayarak kaçtı.

Koronavirüs testi yapılacak olan hasta, pencereden atlayıp, kaçtı

"NEDEN KAÇMAYAYIM"

Ş.K.'nin kaçtığı fark edilince polise haber verildi. Polis ekipleri, Ş.K.'yi, Değirmenler Mahallesi'ndeki evinde buldu. Ş.K. ambulansla hastaneye geri götürüldü. Ş.K. neden kaçtığını soran basın mensuplarına "Niye kaçmayayım?" sözleriyle yanıt verdi.

Koronavirüs testinden kaçan hastadan pes dedirten sözler: Neden kaçmayayım

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Mesut MADAN
Mesut MADAN
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Halife Hafter Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Alişan Seda Sayan Burak Özçivit Candaş Tolga Işık
Spor Babel Tisserand Sergen Yalçın Malcolm Thomas Marcel Tisserand
Daha Fazla Kız Uefa Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs testinden kaçan hastadan pes dedirten sözler: Neden kaçmayayım - Burdur
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 11:11:12. #1.15#
title