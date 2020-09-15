Koronavirüs testi pozitif çıkan kız ve temaslı babası sokakta yakalandı
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Koronavirüs testi pozitif çıkan kız ve temaslı babası sokakta yakalandı

Kars'ta koronavirüse yakalanan genç kız ile temaslı babası, hastaneden kaçtı. Baba ve kızı kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak karantina için bir yurda yerleştirildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan kız ve temaslı babası sokakta yakalandı
15.09.2020 09:14 | Son Güncelleme: 15.09.2020 09:35

Kars'ta koronavirüs testi pozitif çıkan bir kız ve temaslı babası hastaneden kaçtı. Hastaneden kaçan kız ve babası kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak karantinada kalmaları için yurda götürüldü.

KIZI POZİTİF, BABANIN DURUMU ŞÜPHELİ

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi pozitif çıkan yaşı küçük kız E.M. ile temaslı babası M.M. sağlık ekibinden kaçtı. Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu baba ile kızının Digor Durağı mevkiinde olduğu tespit edildi.

YURDA GÖTÜRÜLDÜLER

Polis E.M. ve M.M.'yi Digor Durağı mevkide yakalarken, bölgeye 112 ekipleri çağrıldı. Ambulansa alınan baba ile kızı Nuri Paşa Yurdu'na götürüldü. Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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