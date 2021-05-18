Covid-19 tedavisi gören kadın 7'inci kattan atladı
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Covid-19 tedavisi gören kadın 7'inci kattan atladı

Covid-19 tedavisi gören kadın 7'inci kattan atladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavi altında bulunan bir kadın 7'inci kattan atlayarak ağır yaralandı.

Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavi altında bulunan bir kadın 7'inci kattan atlayarak ağır yaralandı.

Ağrı'da korona virüs testi pozitif çıkan ve durumu ağırlaşan 58 yaşındaki B.A. isimli kadın, Ağrı Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındı. Sabah saatlerinde hastanenin 7'inci katındaki korona virüs servisinin camından atlayan kadın, hastanenin 3'üncü katında bulunan çatıya düşerek hayatta kaldı. Sağlık görevlilerince çatıdan indirilen B.A. hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağır olan kadının intihar girişimiyle ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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