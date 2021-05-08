" Covid-19 tedavi rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığından alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, corona virüs tedavisinde artık...
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" Covid-19 tedavi rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığından alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, corona virüs tedavisinde artık...

' Covid-19 tedavi rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığından alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, corona virüs tedavisinde artık...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

" Covid-19 tedavi rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığından alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, corona virüs tedavisinde artık kullanılmayacak, Corona virüs hastalarına evde veya hastanede bu etken maddeli ilaç verilmeyecek.

" Covid-19 tedavi rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığından alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, corona virüs tedavisinde artık kullanılmayacak, Corona virüs hastalarına evde veya hastanede bu etken maddeli ilaç verilmeyecek." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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