" Covid-19 tedavi rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığından alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, corona virüs tedavisinde artık...

" Covid-19 tedavi rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığından alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, corona virüs tedavisinde artık kullanılmayacak, Corona virüs hastalarına evde veya hastanede bu etken maddeli ilaç verilmeyecek.