Covid-19 salgını iki yıl daha devam edebilir
01.05.2020 23:20 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:20
Minnesota Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırması ve Politikası Merkezi (CIDRAP) yayınladığı bir raporda koronavirüs salgınının iki yıl daha sürebileceğini söyledi.
Minnesota Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Araştırması ve Politikası Merkezi (CIDRAP) yayınladığı bir raporda koronavirüs salgınının iki yıl daha sürebileceğini söyledi.
Rapora imza atan dört araştırmacı Covid-19'un dünya nüfusunun üçte ikisine bulaşmadan kontrol altına alınamayacağını iddia etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com