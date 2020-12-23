'Covid-19 Pandemisi'nde Paramediğin Rolü' konulu panellerin ilk oturumu gerçekleşti
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'Covid-19 Pandemisi'nde Paramediğin Rolü' konulu panellerin ilk oturumu gerçekleşti

23.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:48
'Covid-19 Pandemisi'nde Paramediğin Rolü' konulu panellerin ilk oturumu gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) Paramedik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğu 'Covid-19 Pandemisi'nde Paramediğin Rolü' konulu panel, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun (MYO) Paramedik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlemiş olduğu 'Covid-19 Pandemisi'nde Paramediğin Rolü' konulu panel, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinliklerinin ilk oturumunda Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, tüm katılımcıların Dünya Paramedik Günü'nü kutlayarak pandemi süreci içerisinde sağlık çalışanı olmanın ne kadar büyük özveri gerektirdiğini ve profesyonel bir meslek olmaktan çok daha fazlası olduğunu belirtti. Covid-19 pandemisi sürecinde Sağlık Bakanlığı'nın sağlık hizmetlerinin yönetimi konusunda rehberler yayınlama ve uluslararası gelişmelerden sağlık personellerini bilgilendirme noktasında üst düzeyde çalışmalar sergilediğini ifade eden Dr. Osman Açıkgöz, ülkemizin pandemi sürecini en kapsamlı yöneten ülkeler arasında olduğunu vurguladı. Dr. Açıkgöz, Türkiye'nin vatandaşların tamamının tıbbi gereksinimleri ve transferlerinin karşılandığı neredeyse tek ülke olduğunu ve devletimizin bu duruşunun gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemi sürecinde hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında çalışan paramediklerin, kritik ve acil durumlara karar verme ve vaka yönetimi konularında son derece başarılı olduklarına vurgu yaptı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Ekici, 'Covid-19 Pandemisi'nde Paramediğin Rolü' konulu sunumunda, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 pandemi sürecine yönelik önerileri, paramediklerin hastane öncesi sağlık hizmetlerinin sunumunda uyması gereken kurallar, hastaya yaklaşım, koruyucu ekipman kullanımı, ortam temizliği, ambulans temizliği, sağlık personellerinin iletişimi ve benzeri gibi hizmetin uygulanmasına dair yönerge ve talimatlar, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde yürütülen hizmetler ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Yoğun katılım ile gerçekleşen panel, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Emine Gerçek Öter, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Ekici'nin öğrencilerden gelen soruları cevaplaması ile tamamlandı. - AYDIN

'Covid-19 Pandemisi'nde Paramediğin Rolü' konulu panellerin ilk oturumu gerçekleşti
'Covid-19 Pandemisi'nde Paramediğin Rolü' konulu panellerin ilk oturumu gerçekleşti
'Covid-19 Pandemisi'nde Paramediğin Rolü' konulu panellerin ilk oturumu gerçekleşti
'Covid-19 Pandemisi'nde Paramediğin Rolü' konulu panellerin ilk oturumu gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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