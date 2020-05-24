Covid-19 hastası KEA Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi
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Covid-19 hastası KEA Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi

Covid-19 hastası KEA Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine 12 gün önce covid-19 rahatsızlığı nedeniyle yatırılan hasta alkışlarla taburcu edildi.

24.05.2020 03:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 03:09

Covid-19 hastası KEA Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi

KIRŞEHİR - Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine 12 gün önce covid-19 rahatsızlığı nedeniyle yatırılan hasta alkışlarla taburcu edildi.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından servis edilen görüntüde, sedye ile hastanın hastane personeli tarafından alkışlanarak uğurlandığı görülüyor. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine Akçakent'ten geldiği öğrenilen Mehmet Öcal isimli hasta hastane personeline teşekkür ederek ederek çıkış yaptı. Hastane personeli ile birlikte çıkışında alkış tutan Öcal, "Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun"dedi. İl Sağlık Müdürlüğü kaynakları ise Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde şüpheli hastaların olduğunu fakat test sonuçları pozitif çıkan hastanın bulunmadığı bilgisi ile bayram süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sonrası toplum sağlığı açısından önemli bir gelişme kaydedileceğini belirtti.

Covid-19 hastası KEA Hastanesi'nden alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: İHA

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